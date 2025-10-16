Gboard perde ufficialmente un pezzo accoglie una novità e ne aspetta un’altra

Gboard, che saluterà per sempre Bitmoji, mette a disposizione degli utenti "Dimensioni carattere" e nasconde una novità in arrivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

Gboard perde ufficialmente un pezzo, accoglie una novità e ne aspetta un'altra

