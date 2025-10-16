Gazzetta dello Sport | Napoli Conte si sdoppia
"> Voglia di Napoli. E di lasciare il segno. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha ritrovato ieri il sorriso e l’intero gruppo al completo dopo la sosta per le nazionali: un segnale importante, perché la squadra si prepara a entrare nel primo ciclo terribile della stagione, con sette partite in 22 giorni tra campionato e Champions League. Un gruppo costruito a immagine e somiglianza del suo allenatore, con fame, spirito di sacrificio e una mentalità feroce. Tra sabato a Torino e il 9 novembre a Bologna, il Napoli dovrà gestire forze fisiche e nervose con rotazioni inevitabili: tre gare a settimana e nessuna possibilità di calo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Scopri altri approfondimenti
Gazzetta dello Sport - Il migliore. - facebook.com Vai su Facebook
La prima pagina della Gazzetta di oggi: L'INTER DECOLLA Le notizie http://trib.al/cGNgwIi - X Vai su X
Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte si sdoppia” - Un gruppo costruito a immagine e somiglianza del suo allenatore, con fame, spirito di sacrificio e una mentalità feroce. Si legge su napolipiu.com
Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay cerca il rilancio: Conte non ha dubbi «Scott è la soluzione»” - Per Conte, scrive ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, McTominay non è un problema, ma la soluzione. Segnala napolipiu.com
Napoli, Luca Marianucci ha conquistato Antonio Conte. Gazzetta: “Cresce allenamento dopo allenamento” - Il Napoli si prepara a un periodo intenso, con tante gare concentrate in pochi giorni e la necessità di ruotare gli uomini a disposizione. Segnala dailynews24.it