GazaMattarella | ora tutti a cominciare da Ue si impegnino per pace

Roma, 16 ott. (askanews) – Il Mediterraneo "è stato – e deve continuare ad essere – un mare di prossimità e di reciproco arricchimento" ma "gli ultimi due anni di guerra in Medio Oriente – consumati nel quotidiano stillicidio di vite umane – hanno tradito questo ideale, pesando terribilmente sulle coscienze di tutti". E' quanto scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato in occasione della XI edizione dei Dialoghi Mediterranei, che si inaugurano nella cornice delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Napoli. "Oggi vediamo finalmente riaccendersi la speranza e sollecitiamo l'impegno di tutti gli attori regionali e internazionali per rendere solido questo primo passo di responsabilità, perché conduca alla pace.