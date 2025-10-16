Gaza Usa | Palestinesi non dovranno lasciare la Striscia durante la ricostruzione – La diretta

L’accordo di pace a Gaza è in bilico. Donald Trump, infatti, si dice pronto a consentire al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di riprendere l’azione militare se Hamas si rifiuterà di rispettare l’intesa. Quest’ultima, tra i vari punti, prevede la smilitarizzazione dell’organizzazione palestinese e la restituzione degli ostaggi, vivi e morti. Questa mattina l’esercito di Tel Aviv ha identificato le salme di Inbar Haiman, 27 anni, e del sergente maggiore Muhammad el-Atrash, 39 anni, ridati ieri sera dal gruppo islamista. Le notizie di oggi dal Medio Oriente Inizio diretta: 161025 07:00 Fine diretta: 161025 23:00 08:40 161025 Usa: "Palestinesi non dovranno lasciare Gaza durante la ricostruzione" Gli abitanti di Gaza non saranno costretti a lasciare la Striscia durante la ricostruzione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

