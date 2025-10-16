Gaza Trump | ‘se accordi non rispettati Israele può attaccare’

Imolaoggi.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump: “Se Hamas non rispetta l’accordo, Israele può attaccare” Donald Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l’idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l’azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell’accordo. Le forze israeliane potrebbero tornare in campo “non appena lo dirò io. Quello che accadrà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

gaza trump 8216se accordi non rispettati israele pu242 attaccare8217

© Imolaoggi.it - Gaza, Trump: ‘se accordi non rispettati Israele può attaccare’

Leggi anche questi approfondimenti

gaza trump 8216se accordiTrump: «Hamas rispetti gli accordi o torna l’Idf». Italia pronta a mandare militari a Gaza - Donald Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l'idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell'accord ... Da unionesarda.it

gaza trump 8216se accordiGaza, Trump: “Se l’accordo non viene rispettato, Israele può attaccare Hamas” - Tensione tra Israele e Hamas con Donald Trump che ha fatto il punto in chiave futura. Riporta newsmondo.it

gaza trump 8216se accordiAccordi Gaza, Tajani: È il giorno della speranza, obiettivo inimmaginabile raggiunto grazie a Trump - (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “L'Italia ha mantenuto aperti i canali di dialogo sia con Israele sia con l’Autorità nazionale palestinese e lavorato con discrezione e concretezza per alleviare ... Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump 8216se Accordi