Gaza Trump | ‘se accordi non rispettati Israele può attaccare’

Trump: “Se Hamas non rispetta l’accordo, Israele può attaccare” Donald Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l’idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l’azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell’accordo. Le forze israeliane potrebbero tornare in campo “non appena lo dirò io. Quello che accadrà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Gaza, Trump: ‘se accordi non rispettati Israele può attaccare’

