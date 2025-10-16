Gaza Tajani | Tutta la nostra azione diplomatica serve a rinforzare il cessate il fuoco

(LaPresse) “Dobbiamo lavorare per rinforzare il cessate il fuoco, tutta la nostra azione diplomatica serve a questo. Ieri abbiamo avuto importanti incontri anche a Roma. Stiamo lavorando per inviare più aiuti alla popolazione civile di Gaza, partiranno presto 100 tonnellate di beni alimentari e riceveremo bambini di Gaza nei prossimi giorni oltre a 150 studenti attraverso un corridoio universitario che ho voluto insieme al ministro Bernini. C’è un’azione forte dell’Italia “. Lo ha detto Antonio Tajani, ministro degli Esteri intervenendo al MED Dialogues in svolgimento al Palazzo Reale di Napoli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

