Gaza Tajani nomina Bruno Archi inviato speciale per la ricostruzione | chi è l’ambasciatore Onu coinvolto nel progetto biennale per la Striscia

“La nomina di Bruno Archi a inviato speciale per la ricostruzione di Gaza rappresenta un passo importante nella partecipazione italiana allo sforzo umanitario e infrastrutturale nella Striscia”, ha dichiarato Tajani Sarà Bruno Archi il nuovo inviato speciale dell’Italia per la ricostruzione d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Tajani nomina Bruno Archi “inviato speciale per la ricostruzione”: chi è l’ambasciatore Onu coinvolto nel progetto biennale per la Striscia

