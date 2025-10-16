Gaza sotto assedio | l’Italia valuta l’invio di truppe di pacekeeping mentre le potenze ignorano l’urgenza della pace

Hamas restituisce i corpi degli ostaggi, Israele pronto a colpire. L’Europa prepara aiuti, ma invia soldati Due corpi restituiti. Avvolti in sacchi, consegnati da miliziani esausti alla Croce Rossa. È questo che rimane degli ostaggi: resti umani, mentre le trattative sulla tregua franano sott. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza sotto assedio: l’Italia valuta l’invio di truppe di pacekeeping mentre le potenze ignorano l’urgenza della pace

Città di Somma Lombardo. . Sabato 18 ottobre inaugura la mostra "Sotto il cielo di Gaza" alle ore 20.30 in Sala Polivalente. Attraverso le foto conosciamo più da vicino l'orrore della Guerra. - facebook.com Vai su Facebook

Gaza City sotto assedio, le parole di Huda: «Io e la mia famiglia abbiamo deciso di restare. Non ho paura di morire e so che può accadere in ogni istante» - Mentre scrive su whatsapp Huda Skaik, 20 anni, studentessa e scrittrice, ha nelle ... Secondo vanityfair.it

Gaza City sotto assedio, oltre 400mila palestinesi in fuga tra bombe e macerie - L’operazione militare israeliana a Gaza City è entrata in una nuova fase: l’esercito ha annunciato l’apertura di una seconda via di evacuazione per i civili, lungo la strategica Salah al- notizie.tiscali.it scrive

Gaza sotto assedio, attaccati i pochi ospedali funzionanti. Smotrich choc: «Sarà una miniera d’oro» - Le forze israeliane hanno scatenato una nuova ondata di attacchi su Gaza, colpendo aree vicine ad alcuni dei pochi ospedali ancora funzionanti, mentre prosegue l' attacco via terra su Gaza City. Lo riporta unionesarda.it