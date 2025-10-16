Gaza slitta ancora l’apertura del valico di Rafah

Le autorità israeliane hanno comunicato che la data di riapertura del valico di Rafah, al confine tra Gaza ed Egitto, sarà resa nota «in un secondo momento». Secondo quanto riportato dal Guardian, l'agenzia militare israeliana Cogat ha confermato che sono in corso le operazioni congiunte con il Cairo per consentire il passaggio delle persone attraverso il valico, ma senza ancora definire una tempistica precisa. Israele ha inoltre chiarito che gli aiuti umanitari non transiteranno da Rafah, ma continueranno a essere distribuiti nella Striscia attraverso altri punti di ingresso, tra cui quello di Kerem Shalom.

