Gaza seconda fase piano di pace in stallo per difficoltà restituzione corpi da Hamas slitta riapertura valico di Rafah | aiuti da Kerem Shalom

Il nodo principale resta quello della restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti, vista la devastazione sul territorio causata dal genocidio. Gli Usa intendono chiedere ai civili di Gaza di collaborare nel recupero dei corpi, offrendo in cambio un risarcimento economico La seconda fase del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, seconda fase “piano di pace” in stallo per “difficoltà restituzione corpi” da Hamas, slitta riapertura valico di Rafah: aiuti da Kerem Shalom

