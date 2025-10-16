Gaza Sa' ar | Valico Rafah sarà aperto domenica

(LaPresse) Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha riferito che il valico di Rafah sarà probabilmente aperto domenica, a margine dell’undicesima edizione della Conferenza MED Dialoghi Mediterranei, a Napoli, dove ha incontrato anche il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. “ Per quanto riguarda il valico di Rafah, probabilmente sarà aperto domenica. Stiamo predisponendo tutti i preparativi e le procedure necessarie”, ha detto Sa’ar parlando a margine con i giornalisti a Napoli. Le attività sono “coordinate con la missione Eubam dell’Unione europea e, per quanto ne so, anche con gli stessi palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Sa'ar: "Valico Rafah sarà aperto domenica"

