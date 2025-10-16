Gaza Sàar | Hamas ci ridia i 19 ostaggi morti o viola l’accordo La Turchia | Aiuteremo nelle ricerche Ankara la carta di Trump per arginare Netanyahu

L’appello, che ha il sapore dell’avvertimento, arriva dai Med Dialogues di Napoli. “Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Deve farlo ora. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente”, ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar parlando ai giornalisti a margine dell’evento partenopeo, sottolineando che la mancata restituzione “è una violazione fondamentale dell’accordo” di cessate il fuoco che prevedeva la restituzione di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, entro 72 ore. Oggi l’esercito israeliano ha ricevuto dalla Croce Rossa i corpi di due di loro. Si tratta di Inbar Haiman e Muhammad el-Atrash, i cui resti sono stati recuperati a Gaza City e trasferiti fuori dalla Striscia per essere identificati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Sàar: “Hamas ci ridia i 19 ostaggi morti o viola l’accordo”. La Turchia: “Aiuteremo nelle ricerche”. Ankara, la carta di Trump per arginare Netanyahu

Contenuti che potrebbero interessarti

#Tg2000, #16ottobre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #FAO #FAO80 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Femminicidio #PamelaGenini #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #NEWS #TV200 - facebook.com Vai su Facebook

Il Pd vuole ancora Hamas a Gaza? “I palestinesi non sono rappresentati senza Hamas”, dice Andrea Orlando. Secondo il dem, nella Striscia è necessaria anche la presenza del gruppo terroristico - X Vai su X

Gaza news, partite da Augusta le barche della Flotilla. Netanyahu: “Per far finire la guerra eliminare i capi di Hamas in Qatar” - Al Jazeera: "Almeno 11 palestinesi uccisi dall'alba di oggi" ... Lo riporta quotidiano.net

Gaza, carri armati israeliani pronti all'invasione. Media: «Hamas ha spostato gli ostaggi in superficie per impedire l'operazione dell'Idf» - Durante una conferenza del contabile generale del ministero delle Finanze a Gerusalemme, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ammesso che Israele sta affrontando un crescente isolamento economico e ... Da ilmattino.it

Israele-Hamas, l’Idf entra a Gaza: “Potente attacco alla City nella notte”. L’Onu: “È genocidio” - Guerra tra Israele e Hamas a Gaza oggi 16 settembre 2025: l'Idf ha lanciato un pesantissimo attacco terrestre nella Striscia con carri armati, caccia e droni in quello che definisce l'ultimo assalto a ... Lo riporta fanpage.it