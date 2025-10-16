Gaza Sàar | Hamas ci ridia i 19 ostaggi morti o viola l’accordo La Turchia | Aiuteremo nelle ricerche Ankara la carta di Trump per arginare Netanyahu

Ilfattoquotidiano.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appello, che ha il sapore dell’avvertimento, arriva dai Med Dialogues di Napoli. “Hamas deve rilasciare gli ultimi 19 ostaggi morti. Deve farlo ora. Non entro settimane o mesi, ma immediatamente”, ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sàar parlando ai giornalisti a margine dell’evento partenopeo, sottolineando che la mancata restituzione “è una violazione fondamentale dell’accordo” di cessate il fuoco che prevedeva la restituzione di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, entro 72 ore. Oggi l’esercito israeliano ha ricevuto dalla Croce Rossa i corpi di due di loro. Si tratta di Inbar Haiman e Muhammad el-Atrash, i cui resti sono stati recuperati a Gaza City e trasferiti fuori dalla Striscia per essere identificati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

