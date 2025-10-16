Gaza Roma già prenota un posto nel consiglio per la ricostruzione
L’Italia si candida ad avere un posto nel “board of peace”, il consiglio internazionale di pace previsto dal piano di Donald Trump per Gaza. L’organismo che - tra le altre cose - gestirà i finanziamenti per la ricostruzione fino a quando l’Autorità palestinese non avrà completato il proprio programma di riforme. Un ruolo per il quale è necessario che non ci siano veti israeliani né palestinesi, e pochi Paesi sono in queste condizioni. In Germania, la testata Deutsche Welle ha raccolto le indiscrezioni di un alto funzionario israeliano, il quale ha spiegato che Francia e Regno Unito, interessati anch’essi a entrare nel consiglio, difficilmente saranno accontentati: nelle scorse settimane hanno riconosciuto unilateralmente lo Stato palestinese, e Israele ha buoni motivi per opporsi alla loro presenza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
