Gaza riapre il valico di Rafah Da Usa e Canada 70 miliardi per la ricostruzione
L'unità Cogat del Ministero della Difesa israeliano afferma che sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di frontiera di Rafah con Gaza. Gli aiuti umanitari, sottolinea il governo dello Stato ebraico. stanno comunque entrando attraverso Kerem Shalom e altri valichi. Israele aveva precedentemente avvertito che avrebbe potuto tenere chiusa Rafah e ridurre gli aiuti all'enclave palestinese a causa della mancata restituzione da parte di Hamas dei corpi degli ostaggi deceduti. Al momento sono nove i corpi degli ostaggi deceduti recuperati sui 28 detenuti a Gaza. Israele e Hamas hanno inoltre approvato la nomina di un team palestinese per governare la Striscia di Gaza dopo la guerra. 🔗 Leggi su Iltempo.it
