Gaza Papa leone XIV contro atrocità di Israele | Uso della fame come arma di guerra è un crimine occorre porre rimedio a questo scandalo
Il Pontefice ha concluso con parole di forte condanna morale: "In un tempo in cui la scienza ha prolungato la speranza di vita, la tecnologia ha avvicinato continenti e la conoscenza ha aperto orizzonti un tempo inimmaginabili, permettere che milioni di esseri umani vivano – e muoiano – vittime dell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mattarella riceve Papa Leone XIV: Gaza al centro del colloquio https://ilfaroonline.it/2025/10/16/mattarella-riceve-papa-leone-xiv-gaza-al-centro-del-colloquio/620838/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Tele Dehon. . "La parrocchia di Gaza è una testimonianza instancabile e coraggiosa". Lo ha detto Papa Leone XIV parlando della piccola chiesa della Sacra Famiglia di Gaza, insgignita di un premio nel pomeriggio di oggi. La giornata del Pontefice è stata fitta - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV da Mattarella. Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza" - Il presidente: “Due popoli due Stati unica soluzione a Gaza' ... Segnala tg24.sky.it
Papa Leone XIV da Mattarella: “grazie Governo per sforzi pace a Gaza”/ “Aiutare famiglie e difendere la vita” - I due discorsi, l'appello di pace e il ringraziamento della Chiesa al Governo ... Da ilsussidiario.net
Fame e povertà, Papa Leone XIV: la comunità internazionale non può voltarsi dall'altra parte - Il Pontefice alla Fao denuncia l’indifferenza globale: «Con la nostra omissione diventiamo complici dell’ingiustizia. Secondo msn.com