Gaza oggi riapre il valico di Rafah Dall’Italia 100 tonnellate di auti e un piano per la ricostruzione

(Adnkronos) – Verrà riaperto oggi, giovedì 16 ottobre, il valico di Rafah porta d'ingresso fondamentale per gli aiuti umanitari nell'enclave palestinese che collega l'Egitto alla Striscia di Gaza. Sarà la missione Eubam Rafah a supervisionare la riapertura del valico. Eubam (acronimo di European Union Border Assistance Mission) è una missione dell'Unione Europea avviata nel 2005 su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

