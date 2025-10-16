Gaza news in diretta | Israele reclama i suoi morti dopo l'accordo di pace Trump | Se Hamas non rispetta gli accordi Idf può attaccare
Le ultime notizie in diretta dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza: Il valico di Rafah resta chiuso per il secondo giorno, nonostante il cessate il fuoco. Israele accusa Hamas di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi. Trump valuta di autorizzare Netanyahu a riprendere i raid. L’Italia prepara un ospedale da campo a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Tg2000, #15ottobre 2025 - ore 14.55 #Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Tajani #Femminicidio #carabinieri #CastelDAzzano #Manovra #Todde #Sardegna #PapaLeoneXIV #ItaliaIsraele #NEWS #TV2000
Gaza, Israele sblocca gli aiuti e riapre il valico di Rafah: ultime news di oggi
Gaza, news in diretta: Israele: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno", Media: "Valico di Rafah non aprirà oggi" - Le ultime notizie in diretta dopo la firma della tregua tra Israele e Hamas e il cessate il fuoco a Gaza: Incertezza sulla riapertura del valico di Rafah
Gaza, Hamas riconsegna altri corpi. Usa: "Se violano accordo, nuovi attacchi". LIVE
Gaza, la notte della liberazione degli ostaggi. Netanyahu: "Chiusa una fase ma la campagna non è finita" - Israele annuncia che distruggerà ciò che resta della rete di tunnel di Hamas sotto Gaza, operando, con l'approvazione degli Stati Uniti, una volta che gli ostaggi israeliani saranno stati liberati