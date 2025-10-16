Gaza Netanyahu ribadisce | Riporteremo a casa tutti gli ostaggi

“Ci impegniamo a riportate tutti gli ostaggi a casa, fino all’ultimo”. Lo ha ribadito il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime del 7 ottobre. “Raggiungeremo tutti gli obiettivi della guerra”, ha aggiunto Netanyahu. Questo articolo Gaza, Netanyahu ribadisce: "Riporteremo a casa tutti gli ostaggi" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

