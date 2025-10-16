Gaza l' Onu smaschera Israele | Continua a compiere crimini di guerra durante cessate il fuoco almeno 15 palestinesi morti dal 10 ottobre

Dopo la liberazione di 20 ostaggi israeliani, restano tensioni sul valico di Rafah. L’Onu denuncia uccisioni di civili da parte dell’esercito israeliano nonostante la "tregua" Le Nazioni Unite hanno denunciato pubblicamente le azioni di Israele, smascherando le sue violazioni della "tregua":. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l'Onu smaschera Israele: "Continua a compiere crimini di guerra durante cessate il fuoco, almeno 15 palestinesi morti dal 10 ottobre"

