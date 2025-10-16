Gaza le parole choc di ex agenti del Mossad e deputati Knesset | Dobbiamo cancellare la Striscia e mandare palestinesi in Libia - VIDEO

Due video mostrano figure israeliane invocare la cancellazione di Gaza, l'ex agente del Mossad Avner Avraham e l'ex deputato della Knesset Moshe Feiglin: ciò testimonia che molti sionisti non sono disposti a stare ai patti della tregua A Gaza ora c'è una tregua molto sofferta, ma non tutti vo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, le parole choc di ex agenti del Mossad e deputati Knesset: "Dobbiamo cancellare la Striscia e mandare palestinesi in Libia" - VIDEO

