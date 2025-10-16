Nel mezzo di una fragile tregua che ha interrotto la guerra durata due anni, i palestinesi sono in attesa di un nuovo carico di aiuti a lungo promesso a Gaza, e i piani per il dispiegamento di una forza internazionale cominciano a prendere forma. Ad oggi sono 120 i corpi dei palestinesi consegnati da Israele dopo l’accordo sul cessate il fuoco. I resti sono stati trasferiti negli ultimi tre giorni, avvolti in sacchi per cadaveri e numerati, ma nessuno di loro è stato identificato. Sono stati consegnati tramite la Croce Rossa nell’ambito dello scambio di resti umani di ostaggi, ha riferito l’organizzazione internazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, le immagini della distruzione mentre Israele prosegue la restituzione dei cadaveri