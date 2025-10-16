Gaza le immagini dei droni mostrano una città rasa al suolo
Gli abitanti di Gaza non saranno costretti a lasciare la Striscia durante la ricostruzione. È quanto afferma un alto consigliere del presidente Usa Donald Trump, citato dal Times of Israel. Il piano di Trump per porre fine alla guerra afferma esplicitamente che i palestinesi saranno incoraggiati a rimanere nella Striscia di Gaza. Parlando in una conferenza stampa a condizione di mantenere l’anonimato, il consigliere Usa citato dal Times of Israel ha sottolineato che Washington ha cambiato posizione sulla questione. Le immagini dei droni mostrano le immagini di una Gaza City completamente rasa al suolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
