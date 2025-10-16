Gaza le 12 aziende italiane che guideranno la ricostruzione della Striscia | da Eni a Saipem da Webuild a Cementir Holding - RUMORS

Da Eni a Webuild, da Saipem a Italferr: dodici colossi italiani si preparano alla ricostruzione di Gaza. Un giro d’affari stimato tra 5 e 15 miliardi di euro Sarebbero 12 le aziende italiane che guideranno la ricostruzione della Striscia di Gaza. Tra loro nomi di società che lavorano in diver. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, le 12 aziende italiane che guideranno la ricostruzione della Striscia: da Eni a Saipem, da Webuild a Cementir Holding - RUMORS

Altre letture consigliate

La presenza di Meloni in Egitto era finalizzata agli affari: gas per ENI a largo di Gaza e ricostruzione a terra per altre aziende. Il ruolo italiano sarà garantito dalla posizione di Meloni a sostegno di Trump e Netanyahu. Ascolta la nuova puntata di SCANNER il p - facebook.com Vai su Facebook

"Vogliamo essere protagonisti oltre che della sicurezza, della ricostruzione" della Striscia di Gaza, ha detto il vicepremier Tajani. Ecco le aziende italiane che potrebbero avere un ruolo. Su http://Startmag.it - X Vai su X

Gaza, il senso di Tajani per il cemento - Con migliaia di cadaveri ancora sotto alle macerie, non sarebbe stato il caso di aspettare? Come scrive ilfattoquotidiano.it

L'Italia vende a Israele anche le armi usate a Gaza, dagli F-35 ai cannoni navali: i dati sull'export - L'Italia è al sesto posto come esportatori di armi all’estero ed è il terzo fornitore a Israele, dopo Stati Uniti e Germania, di materiale usato anche a Gaza ... Secondo virgilio.it