Gaza la trincea del cibo | 600 camion contro la fame ma Rafah resta blindato 100 tonnellate dall’Italia

Ilfogliettone.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seicento camion carichi di cibo e carburante stanno attraversando il Sinai per aggirare il varco blindato di Rafah e raggiungere Kerem Shalom, l’unico valico dove Israele consente – dopo ispezione – il passaggio di aiuti. L’Egitto conferma: il terminal più vicino a Gaza resterà chiuso oggi, senza una data per la riapertura. Intanto, da Bruxelles, la Turchia annuncia l’invio di reparti militari nella futura task-force multinazionale e l’Italia prepara il più grande carico di derrate alimentari dall’inizio della guerra: 100 tonnellate per scongiurare nuove morti per fame. Il convoglio che non passa. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Gaza, la trincea del cibo: 600 camion contro la fame, ma Rafah resta blindato. 100 tonnellate dall’Italia

