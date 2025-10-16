Gaza il valico di Rafah resta chiuso
Il valico di Rafah resta chiuso. I camion di aiuti umanitari da lì non entrano. Sono in corso preparativi solo per il passaggio pedonale. Fonti egiziane hanno detto che centinaia di mezzi carichi di cibo, medicine e carburante, si stanno muovendo verso il valico di Kerem Shalom, sotto controllo israeliano, dove si prevede che sarà concesso l'ingresso nella Striscia dopo le ispezioni. Notizia confermata dal Cogat, l'unità del Ministero della difesa responsabile dell'area di confine. Il rubinetto degli aiuti non è chiuso del tutto, ma Israele impedisce che la Striscia venga inondata di aiuti come si sperava.
