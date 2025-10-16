Gaza il valico di Rafah resta chiuso | Sarà aperto più avanti Alta tensione per la mancata restituzione dei corpi
Roma, 16 ottobre 2025 – Sono in corso i preparativi con l'Egitto per aprire il valico di Rafah al transito delle persone, ma la data dell'apertura sarà annunciata in un "secondo momento". Lo afferma l'agenzia di aiuti militari israeliana Cogat, secondo quanto scrive il Guardian. Gli aiuti umanitari non passeranno attraverso il valico di Rafah, ma continueranno a entrare nella Striscia attraverso altri passaggi, tra cui quello di Kerem Shalom. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato di aver identificato i resti degli ostaggi Inbar Hayman e Mohammad al-Atrash, i cui corpi sono stati restituiti ieri da Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
