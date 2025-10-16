Gaza il valico di Rafah resta chiuso | Hamas consegna altre 2 salme ma è ancora stallo sugli aiuti

Intanto, giungono anche le prime notizie sui resoconti medici riguardanti i 90 corpi dei palestinesi restituiti a Gaza dalle autorità israeliane. questi mostrerebbero mostrano segni di tortura ed esecuzione, tra cui bende sugli occhi, mani ammanettate e ferite da arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

