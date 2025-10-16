Gaza il valico di Rafah resta chiuso | Hamas consegna altre 2 salme ma è ancora stallo sugli aiuti

Intanto, giungono anche le prime notizie sui resoconti medici riguardanti i 90 corpi dei palestinesi restituiti a Gaza dalle autorità israeliane. questi mostrerebbero mostrano segni di tortura ed esecuzione, tra cui bende sugli occhi, mani ammanettate e ferite da arma da fuoco alla testa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, il valico di Rafah resta chiuso: Hamas consegna altre 2 salme, ma è ancora stallo sugli aiuti

Altre letture consigliate

Gaza, ecco piano dell'Italia. Oggi riapre il valico di Rafah: ultime news - X Vai su X

Corriere della Sera. . Il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, non sarà riaperto oggi agli aiuti. Lo ha chiarito un funzionario d'Israele alla stampa, dopo che l'emittente Kan aveva dato per certa la riapertura alle merci. Ieri il governo aveva deciso che il passaggio de - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, «il valico di Rafah per ora resta chiuso». Hamas restituirà altre cinque salme stanotte - Le limitazioni erano state imposte dopo che Hamas aveva consegnato solo i resti di quattro dei ventotto ostaggi uccisi. Si legge su editorialedomani.it

Aggiornamenti su Gaza: Riapertura del valico di Rafah e Impatti Attuali - Un altro fatto di cronaca nera ha sconvolto l’Italia: Pamela, una giovane donna, è stata tragicamente uccisa dal suo compagno sul balcone della loro abitazione, con un attacco brutale di 24 coltellate ... Come scrive notizie.it

Gaza: “Il valico di Rafah non sarà aperto oggi”. Uno dei corpi restituiti non è di un ostaggio - Nonostante le attese, il valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza non riaprirà oggi. Segnala thesocialpost.it