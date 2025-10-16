Gaza il quartiere di Sheikh Radwan ridotto a un cumulo di macerie | le immagini dall’alto del camaraman palestinese

Le impressionanti riprese aeree realizzate da un cameraman professionista palestinese, Mohammed Abu Samra, dopo il cessate il fuoco mostrano la zona di Sheikh Radwan, di Gaza City, ridotta in macerie. Secondo le Nazioni Unite stimano il 92% di tutti gli edifici residenziali di Gaza sia stato danneggiato o distrutto, e che centinaia di migliaia di palestinesi sfollati siano stati costretti a vivere in tende o rifugi di fortuna. video Instagrammabu.samra L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il quartiere di Sheikh Radwan ridotto a un cumulo di macerie: le immagini dall’alto del camaraman palestinese

Altre letture consigliate

la Repubblica. . Otto uomini inginocchiati, bendati, con le mani legate dietro la schiena. Un'esecuzione per strada davanti alla gente, nel quartiere al-Sabra a Gaza City, pieno giorno, filmata e diffusa sui canali social di Hamas, perché sia chiaro a tutti chi è torn - facebook.com Vai su Facebook

A Gaza la tregua regge sulla carta, ma sul terreno continua a mietere vittime. Secondo l’agenzia palestinese Wafa, sei civili sono stati uccisi oggi da droni israeliani nel quartiere di Shuja'iyya, a est di Gaza City. Stavano ispezionando le loro abitazioni distrutte - X Vai su X

Gaza, viaggio tra le macerie di Sheikh Radwan: quartiere distrutto dalla guerra - (LaPresse) Con il nuovo accordo di cessate il fuoco, diversi palestinesi stanno tornando in una Gaza, devastata dalla guerra. Scrive msn.com

Gaza, i soccorsi dopo un raid israeliano nel quartiere Sheikh Radwan - Palestinesi cercano superstiti e vittime tra le macerie, dopo un attacco Israeliano nel quartiere Sheikh Radwan nella citta' di Gaza. Secondo notizie.tiscali.it

Wafa, quattro morti in attacco israeliano a nord di Gaza - Un attacco aereo israeliano contro una casa nel quartiere Sheikh Radwan, nel nord di Gaza, ha ucciso almeno quattro persone e ne ha ferite altre 14. Si legge su quotidiano.net