Gaza identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Media | Gli usa premono per la fase 2 ricostruire l' enclave a partire da Rafah
Ma Trump avverte: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare". La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tg2. . Identificati i corpi dei 2 ostaggi riconsegnati. Gli aiuti nella striscia arrivano da altri valichi. #Rafah riaprirà in un secondo momento. #Tajani: "Italia farà la sua parte, in arrivo altri bambini da Gaza". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Maschere antigas, bastoni e mazze: 60 #ProPal identificati #gaza #roma #manifestazione #4ottobre - X Vai su X
Gaza, identificati corpi ultimi due ostaggi restituiti a Israele - Atrash, 39 anni, sono stati restituiti a Israele da Hamas dopo essere ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Idf: “Identificati i resti degli ultimi due ostaggi”. Usa: “Gli abitanti di Gaza non dovranno lasciare la Striscia” - Hamas intende restituire a Israele i corpi degli ostaggi deceduti, come concordato nell’accordo su Gaza: lo ha detto un alto consigliere Usa, in una call cui ha partecipato anche l’Ansa. Segnala ilfattoquotidiano.it
Gaza, il valico di Rafah resta chiuso: “Sarà aperto più avanti”. Alta tensione per la mancata restituzione dei corpi - Intanto l'esercito israeliano ha annunciato di aver identificato i resti degli ostaggi Inbar Hayman e Mohammad al- Da quotidiano.net