Gaza identificati i corpi degli ultimi due ostaggi restituiti da Hamas | Media | Gli usa premono per la fase 2 ricostruire l' enclave a partire da Rafah

16 ott 2025

Ma Trump avverte: "Se l'accordo non viene rispettato, Israele può attaccare". La Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

