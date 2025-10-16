Gaza governo pronto a missione militare | task force accelera su ospedali e scuole

Ospedali, case, cibo e scuole. Comincia a prendere forma l’impegno dell’Italia per il futuro di Gaza. A delineare i primi progetti per la ricostruzione è la riunione pomeridiana a Palazzo Chigi con istituzioni e ministeri coinvolti. A presiederla è il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che avvia un giro di tavolo per coordinare l’azione dell’esecutivo, dopo l’iniziativa lanciata dalla premier Giorgia Meloni. E mentre la presidente del Consiglio è alla Galleria nazionale d’arte moderna per la riunione del Processo di Aqaba, forum sulla lotta al terrorismo e all’estremismo, a piazza Colonna si consolida una vera e propria ‘task force’ su Gaza che continuerà a riunirsi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

