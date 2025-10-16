Gaza Francesca Albanese | La parola pace è accompagnata da una fragilità oncologica

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, è tornata al centro del dibattito politico e mediatico internazionale dopo le sue nuove dichiarazioni contro l’intesa tra Israele e Hamas, recentemente accolta con favore da parte degli Stati Uniti e salutata come “pace” anche da Donald Trump. Per Albanese, tuttavia, non si tratta affatto di un passo verso la distensione, bensì dell’ennesimo pericolo per la popolazione palestinese. Leggi anche: In Onda, bufera in studio con Francesca Albanese: “Ha lasciato lo studio” «La chiamano pace, ma per i palestinesi rischia di trasformarsi in apartheid nella sua forma peggiore», ha scritto Albanese in un post su X. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Gaza, Francesca Albanese: “La parola pace è accompagnata da una fragilità oncologica”

