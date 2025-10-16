“Il piano Trump è un’opportunità che sembrava impensabile”, “L’Italia può fare da apripista”, “Meloni ha costruito con Trump un rapporto speciale, non era scontato”. Sembrerebbero frasi pronunciate da un esponente del governo o della maggioranza. E invece a parlare è Marco Minniti, una vita a sinistra, già ministro e deputato, oggi presidente della Med-Or Italian Foundation. In un colloquio con il Corriere della Sera l’ex ministro dell’Interno del governo Gentiloni ragiona di Medioriente di cui è esperto. E lo fa dopo poche ore dalla sorprendente bocciatura delle sinistre del Memorandum Italia-Libia per la lotta ai trafficanti di uomini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gaza e migranti, Minniti boccia la “sua” sinistra: “Italia apripista nella ricostruzione. Senza Trump non avremmo smosso le acque”