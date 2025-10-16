Gaza consegnati da Hamas altri 2 corpi ma Trump minaccia miliziani | Rispettate accordo o Israele tornerà a combattere con mio via libera

Dal canto suo, Hamas afferma di aver consegnato “tutti i corpi localizzabili”, spiegando che per trovare e riconsegnare quelli mancanti sono necessari “equipaggiamenti e sforzi speciali” Hamas ha restituito a Israele i corpi di 2 ostaggi, identificati come Inbar Haiman, 27 anni, e il sergente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, consegnati da Hamas altri 2 corpi, ma Trump minaccia miliziani: “Rispettate accordo o Israele tornerà a combattere con mio via libera”

