I camion del Programma alimentare mondiale hanno iniziato ad arrivare nella Striscia di Gaza mercoledì per la prima volta in due giorni, dopo che lunedì i valichi erano stati chiusi a causa del rilascio degli ostaggi e dello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas e della festività ebraica di martedì. Le immagini del mostrano i camion che vengono caricati con gli aiuti al valico di Kerem Shalom, tra Israele, l’Egitto e la Striscia, prima di entrare a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, camion del Pam si preparano a consegnare gli aiuti