Gaza camion carichi di aiuti attraversano il valico di Rafah sul lato egiziano
Decine di camion carichi di aiuti umanitari per Gaza hanno attraversato il valico di Rafah dal lato egiziano. Tra questi c’erano almeno cinque camion cisterna, che sono stati condotti nell’area di ispezione al valico di Kerem Shalom. Secondo quanto riportato dall’emittente televisiva statale egiziana Al-Qahera News, giovedì erano attesi circa 350 camion di aiuti umanitari sul lato egiziano del valico. I camion devono essere ispezionati dall’esercito israeliano prima di poter entrare a Gaza, ha aggiunto l’emittente. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti simili trattati di recente
Gaza, camion con aiuti umanitari all'interno della Striscia - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, a Rafah i camion carichi di aiuti umanitari pronti per entrare nella Striscia - La Stampa —- FINALMENTE! - X Vai su X
Gaza, camion del Pam si preparano a consegnare gli aiuti - I camion del Programma alimentare mondiale hanno iniziato ad arrivare nella Striscia di Gaza mercoledì per la prima volta in due giorni, dopo che lunedì i ... msn.com scrive
Gaza, camion carichi di aiuti attraversano il valico di Rafah sul lato egiziano - (LaPresse) Decine di camion carichi di aiuti umanitari per Gaza hanno attraversato il valico di Rafah dal lato egiziano. Da stream24.ilsole24ore.com
Decine di camion di aiuti umanitari si dirigono verso Gaza - Decine di camion carichi di cibo e forniture mediche entrano nel valico di Rafah dal lato egiziano, diretti a Gaza dopo il cessate il fuoco. Come scrive libero.it