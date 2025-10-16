Gattuso | Mondiale? Se non ci vado andrò a vivere lontano dall’Italia

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gennaro Gattuso, C.T. della Nazionale Italiana, ha parlato così al termine di Italia-Israele 3-0, partita per le qualificazioni ai Mondiali. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa al termine della partita vinta per 3-0 ad Udine dagli Azzurri contro Israele, ha raccontato cosa farebbe nel caso di una mancata qualificazione al Mondiale. "So che c'erano profili più esperti del mio, ma ringrazio la Federazione per avermi dato fiducia. I meriti me li prenderò quando avrò centrato l'obiettivo", ha concluso Gattuso, la cui squadra sarà attesa dai playoff a marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gattuso mondiale se non ci vado andr242 a vivere lontano dall8217italia

© Pianetamilan.it - Gattuso: “Mondiale? Se non ci vado andrò a vivere lontano dall’Italia”

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Gattuso Mondiale Vado Andr242