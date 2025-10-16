Gennaro Gattuso, C.T. della Nazionale Italiana, ha parlato così al termine di Italia-Israele 3-0, partita per le qualificazioni ai Mondiali. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa al termine della partita vinta per 3-0 ad Udine dagli Azzurri contro Israele, ha raccontato cosa farebbe nel caso di una mancata qualificazione al Mondiale. "So che c'erano profili più esperti del mio, ma ringrazio la Federazione per avermi dato fiducia. I meriti me li prenderò quando avrò centrato l'obiettivo", ha concluso Gattuso, la cui squadra sarà attesa dai playoff a marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gattuso: “Mondiale? Se non ci vado andrò a vivere lontano dall’Italia”