Gatto sale a bordo di un furgone e percorre 600 chilometri La sua umana | Non potevo crederci

La gatta Dusty, famosa sull’Isola di Man per le sue fughe rocambolesche, è tornata a fare parlare di sé: ha percorso oltre 600 km fino al Devon dopo essersi nascosta su un furgone. Ritrovata grazie ai social, è tornata a casa sana e salva grazie a una raccolta fondi dei suoi tanti fan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

