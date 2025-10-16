Garlasco Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio | il motivo è sconvolgente
La vicenda giudiziaria che coinvolge Andrea Sempio nell'ambito dell'omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo episodio che scuote il panorama legale italiano. Dopo il distacco dal precedente difensore Massimo Lovati, la famiglia Sempio ha cercato di affidare la difesa a una figura di rilievo come Carlo Taormina, noto penalista. Tuttavia, la risposta di Taormina è stata un netto rifiuto, motivato da una posizione già espressa pubblicamente rispetto alla responsabilità di Sempio.
"È atteso il nome dell'avvocato che prenderà il posto di #Lovati è vero che i #sempio avevano chiesto a #Taormina ma ha gentilmente declinato l'invito"
Il prof. #Taormina si dice convinto che la nuova inchiesta sul delitto di #Garlasco non porterà ad un ribaltone dell'iter processuale: "Alberto Stasi resterà l'unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Sempio è il movente del delitto".