Garlasco Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio | il motivo è sconvolgente

Tvzap.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La vicenda giudiziaria che coinvolge Andrea Sempio nell’ambito dell’omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo episodio che scuote il panorama legale italiano. Dopo il distacco dal precedente difensore Massimo Lovati, la famiglia Sempio ha cercato di affidare la difesa a una figura di rilievo come Carlo Taormina, noto penalista. Tuttavia, la risposta di Taormina è stata un netto rifiuto, motivato da una posizione già espressa pubblicamente rispetto alla responsabilità di Sempio. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

garlasco taormina dice 8216no8217 a difendere sempio il motivo 232 sconvolgente

© Tvzap.it - Garlasco, Taormina dice ‘no’ a difendere Sempio: il motivo è sconvolgente

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Taormina Dice 8216no8217