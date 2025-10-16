Garlasco Sempio revoca l’avvocato Lovati | possibili progetti con Corona

Una telefonata, un mandato che si chiude e una traiettoria professionale che non si arresta. Massimo Lovati lascia la difesa di Andrea Sempio nel caso Garlasco, ma guarda oltre e annuncia aperture verso nuovi progetti con Fabrizio Corona. In mezzo, la tempesta mediatica e l’urgenza di tenere i toni sotto controllo. Un addio che pesa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

