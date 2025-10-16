Flavius Savu è atterrato in Italia questo pomeriggio dopo essere stato estradato dalla Svizzera, ad Aargau. Il 40enne romeno è stato condannato a oltre 4 anni di carcere per l'estorsione ai danni di don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola di Garlasco e dopo essere stato latitante per alcuni anni. Inizialmente aveva rifiutato l'estradizione in Italia ma successivamente ha acconsentito, chiedendo di essere ascoltato dalla procura di Pavia. In un'intervista televisiva rilasciata durante la latitanza, l'uomo ha dichiarato di essere disposto a fare nuove rivelazioni sul delitto di via Pascoli, sostenendo che Chiara Poggi sarebbe stata uccisa dopo che aveva scoperto " un giro di scandali sessuali nel santuario della Bozzola ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Savu estradato: vuol far dichiarazioni su Chiara Poggi