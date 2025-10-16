Garlasco nuova analisi sull’impronta | Non era 42 ma 44 Così crolla la prova chiave contro Stasi

Nel delitto di Garlasco, quella piccola impronta di suola “a pallini” era diventata una condanna. La scarpa Frau numero 42, compatibile con la misura di Alberto Stasi, fu per anni il cardine di un castello probatorio tanto preciso quanto fragile. Oggi, però, una nuova analisi rischia di incrinare uno dei pilastri dell’accusa. Secondo quanto emerso in un’inchiesta televisiva di Ignoto X, realizzata con il giornalista Luigi Grimaldi, l’impronta lasciata sul pavimento di via Pascoli 8 non corrisponderebbe alla misura 42, ma a una 44. Una discrepanza minima, certo, ma sufficiente a riaprire un caso che non ha mai smesso di dividere. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, nuova analisi sull’impronta: “Non era 42 ma 44”. Così crolla la prova chiave contro Stasi

News recenti che potrebbero piacerti

Colpo di scena nelle indagini sul delitto di #Garlasco. Una nuova perizia ribalta tutto. L'impronta nel sangue della vittima non è di #Stasi. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Massimo Lovati è indagato per diffamazione ed anche l'Ordine degli Avvocati valuta illeciti disciplinari dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona. @SimoneZazzera #GR1 - X Vai su X

Delitto di Garlasco: Alberto Stasi “scagionato” dalla nuova ricostruzione - Le indagini sul delitto di Garlasco e la ricostruzione che potrebbe "aiutare" Alberto Stasi. newsmondo.it scrive

Garlasco, nuova perizia sull’impronta n. 42 che «può accusare Andrea Sempio». Mario Venditti, i 47mila euro e il gioco d'azzardo: cosa è emerso - Nel lungo e controverso caso dell’omicidio di Chiara Poggi, un’impronta potrebbe cambiare tutto. Riporta msn.com

Delitto di Garlasco, tutti i passi falsi della nuova indagine e le carte ancora in mano alla Procura - Le analisi dei Ris di Cagliari non confermano gli scenari ipotizzati dalla Procura. Segnala affaritaliani.it