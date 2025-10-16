Garlasco malore per la mamma di Andrea Sempio | trasportata d’urgenza in ospedale
Il caso di Garlasco continua a restare una delle pagine più intricate e dolorose della cronaca italiana. A distanza di diciotto anni dal delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, le indagini si sono riaperte, portando a una nuova e inattesa svolta: l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio, amico d’infanzia di Alberto Stasi e vicino di casa della vittima. La riapertura del fascicolo, avvenuta dopo la scoperta di presunti depistaggi e di legami opachi tra la vecchia procura di Pavia e alcuni esponenti dell’indagine, ha riportato il nome di Sempio al centro della scena giudiziaria. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Garlasco, malore per la mamma di Sempio - La donna, madre dell’indagato nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco, è stata trasportata dal 118 ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it
