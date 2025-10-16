Malore per la madre di Andrea Sempio, indagato nell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La donna è stata portata via in ambulanza dalla propria abitazione e condotta presso il più vicino ospedale per dei controlli medici. Nonostante le informazioni iniziali fossero preoccupanti, pare che gli accertamenti abbiano escluso gravi conseguenze per la donna, che attualmente si trova presso l'ospedale San Matteo di Pavia. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", sarebbe stata ricoverata in codice giallo per ulteriori accertamenti. Non sono ovviamente note le cause del malore: nei filmati diffusi da Fabrizio Corona sui suoi social si vede prima un'auto medica che entra nel vicolo in cui si trova la casa dei Sempio e poi un'ambulanza che andava via con i lampeggianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, malore per la madre di Sempio: portata d'urgenza in ospedale