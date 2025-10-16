Garlasco malore per la madre di Sempio | Daniela Ferrari portata in ospedale

Periodicodaily.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in pronto soccorso ed è stata sottoposta a degli accertamenti in seguito a un malore che ha accusato nel pomeriggio. Una notizia che trova conferma in ambienti familiari e che Fabrizio Corona immortala con una storia Instagram riprendendo un'automedica e poi un'ambulanza che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

garlasco malore madre sempioGarlasco, nuovo dramma per Andrea Sempio, la madre portata d'urgenza in ospedale. Corona rivela: "Ha avuto un ictus" - Il nuovo malore di Daniela Ferrari riporta l’attenzione sulla famiglia Sempio, già segnata da mesi di tensioni e dal ritorno del caso Garlasco sotto i riflettori. Da libero.it

garlasco malore madre sempioGarlasco, nuovo malore per la madre di Andrea Sempio: ricoverata d'urgenza al San Matteo - Ad aprile un altro episodio nel corso della sua testimonianza ai carabinieri ... affaritaliani.it scrive

garlasco malore madre sempioDelitto di Garlasco, madre di Andrea Sempio in ospedale per accertamenti - Ricoverata da oggi pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia (a seguito di un malore che l’ha colta mentre si trovava in casa), la donna non sarebbe in gravi condizioni ... Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Malore Madre Sempio