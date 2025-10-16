Garlasco malore per la madre di Sempio | Daniela Ferrari portata in ospedale

(Adnkronos) – Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, è stata portata in pronto soccorso ed è stata sottoposta a degli accertamenti in seguito a un malore che ha accusato nel pomeriggio. Una notizia che trova conferma in ambienti familiari e che Fabrizio Corona immortala con una storia Instagram riprendendo un'automedica e poi un'ambulanza che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

