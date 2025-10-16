Garlasco malore in casa per la madre di Andrea Sempio | si trova in ospedale a Pavia

Daniela Ferrari, 66 anni, è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi 16 ottobre al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che si è sentita male in casa. La madre di Andrea Sempio non è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Garlasco, malore in casa per la madre di Andrea Sempio: si trova in ospedale a Pavia - Daniela Ferrari, 66 anni, è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi 16 ottobre al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che si è sentita male in casa ... Lo riporta fanpage.it

