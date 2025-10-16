Garlasco malore improvviso per Daniela Ferrari madre di Andrea Sempio ricoverata in codice giallo al San Matteo di Pavia

La donna già lo scorso 28 aprile aveva avuto un malore mentre si trovava al Comando provinciale dei carabinieri di Milano, dove era stata convocata come testimone nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio – il nuovo indagato per l’omicidi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, malore improvviso per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in codice giallo al San Matteo di Pavia

