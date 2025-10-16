Garlasco l’avvocato Taormina rifiuta | Perché non sarò l’avvocato di Sempio

La ricerca di un nuovo avvocato per Andrea Sempio, indagato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, continua tra difficoltà e rifiuti eccellenti. Dopo la rottura con il suo storico difensore, Massimo Lovati, la famiglia Sempio avrebbe tentato di coinvolgere un nome di spicco del panorama legale italiano: il professor Carlo Taormina. Ma il noto penalista, come rivelato dalla trasmissione “IgnotoX” di La7, avrebbe declinato l’incarico senza esitazioni. A contattarlo, secondo quanto trapela, sarebbe stata l’avvocata Taccia, che avrebbe agito tramite un intermediario per sondare la disponibilità di Taormina a prendere in carico la difesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it