Garlasco l’avvocato Lovati e i progetti con Fabrizio Corona | È geniale

Anche se è stato «cacciato» dal caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati non finirà ai giardinetti. Anzi. Ha un progetto con l’uomo che l’ha messo nei guai. Ovvero Fabrizio Corona. Perché il legale è sempre «molto curioso e aperto ad esperienze nuove». Mentre l’autore di Falsissimo «si è fatto sentire. Ci può essere qualche progetto interessante. In alcuni momenti lui è anche geniale ». E sulla possibile testimonianza nell’inchiesta su Mario Venditti è chiarissimo: «Se dovesse succedere prima mi dovranno dire cosa vogliono sapere. Ci sono cose che sono barricate dal segreto professionale». Lovati e Garlasco. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

“Il nuovo avvocato di Andrea Sempio...”. Garlasco, l'annuncio di Massimo Lovati: quel nome famosissimo che spiazza tutti(VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco, Andrea Sempio revoca l'incarico all'avvocato Lovati "Auguro a chi mi succederà buon lavoro" #Mattino5 - X Vai su X

Garlasco, l’avvocato Lovati e i “progetti” con Fabrizio Corona: «Lui è geniale» - Ma ha "progetti interessanti" con Fabrizio Corona. Da msn.com

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Non ho preso soldi in nero dai Sempio: sono sotto processo? Sono stufo” - C'era anche l'avvocato Massimo Lovati ieri sera negli studi di Quarto Grado, su Rete 4, per parlare degli ultimi clamorosi risvolti sul caso di Garlasco L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, è ... Segnala ilsussidiario.net

Garlasco, “I 43mila euro dati dai Sempio? Gli avvocati vanno pagati, chi li ha pagati mio nonno?”, “Non puoi venire qui è dire che i tutti i procuratori capo fanno cose ... - Era la prima volta che, nel programma condotto da Mara Venier, si parlava del caso Garlasco. Si legge su ilfattoquotidiano.it