L'impronta di scarpa "a pallini" di tipo Frau è uno degli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Era stata attribuita a una scarpa di tipo Frau, numero 42, che corrisponde al numero indossato proprio dall'ex fidanzato della vittima. Tuttavia, la nuova procura che sta indagando e che ha riaperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio in concorso per Andrea Sempio vuole approfondire tutti gli elementi e pare abbia effettuato un sopralluogo nella fabbrica marchigiana che produceva quel tipo di suola per la nota marca di calzature. Si tratta di indagini tradizionali coperte dal segreto istruttorio, pertanto non è possibile conoscere gli esiti, tuttavia durante la puntata di ignoto X - andata in onda mercoledì 15 ottobre - è stato trasmesso un servizio realizzato in collaborazione con Luigi Grimaldi che potrebbe smontare la ricostruzione nota finora.

Garlasco, la nuova ricostruzione scagionerebbe Stasi. "Ecco perché l'impronta può essere numero 44"