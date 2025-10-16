Garlasco la nuova ricostruzione che scagionerebbe Stasi

L'impronta di scarpa "a pallini" di tipo Frau è uno degli elementi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Era stata attribuita a una scarpa di tipo Frau, numero 42, che corrisponde al numero indossato proprio dall'ex fidanzato della vittima. Tuttavia, la nuova procura che sta indagando e che ha riaperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio in concorso per Andrea Sempio vuole approfondire tutti gli elementi e pare abbia effettuato un sopralluogo nella fabbrica marchigiana che produceva quel tipo di suola per la nota marca di calzature. Si tratta di indagini tradizionali coperte dal segreto istruttorio, pertanto non è possibile conoscere gli esiti, tuttavia durante la puntata di ignoto X - andata in onda mercoledì 15 ottobre - è stato trasmesso un servizio realizzato in collaborazione con Luigi Grimaldi che potrebbe smontare la ricostruzione nota finora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Garlasco, la nuova ricostruzione che scagionerebbe Stasi

Leggi anche questi approfondimenti

Colpo di scena nelle indagini sul delitto di #Garlasco. Una nuova perizia ribalta tutto. L'impronta nel sangue della vittima non è di #Stasi. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook

#Garlasco La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Massimo Lovati è indagato per diffamazione ed anche l'Ordine degli Avvocati valuta illeciti disciplinari dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona. @SimoneZazzera #GR1 - X Vai su X

Garlasco, la nuova ricostruzione scagionerebbe Stasi. "Ecco perché l'impronta può essere numero 44" - Un test ha evidenziato che l'impronta nel sangue attribuita a Stasi potrebbe non essere così forte come indizio a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi ... Segnala msn.com

Delitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: sui suoi canali social il Tg1 ha annunciato che sono in corso dall'alba di oggi, venerdì 26 settembre 2025, delle perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza ... Si legge su gazzetta.it

Garlasco, i genitori di Sempio interrogati per sette ore. Indagato l’ex pm di Pavia Venditti: “Corrotto per scagionarlo” - Carabinieri e Guardia di Finanza hanno perquisito le abitazioni di nove persone, tra cui quella dei genitori e degli zii di Andrea ... Come scrive ilfattoquotidiano.it